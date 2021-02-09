Курс биткоина снова обновил исторический максимум

Cтоимость биткоина на криптобирже Binance обновила исторический максимум, поднявшись выше $48 тыс. За прошедшие 24 часа криптовалюта подорожала на 23%. Ее рыночная капитализация превысила $892 млрд при суточных объемах торгов около $100 млрд, по данным CoinGecko.

Последняя волна роста курса криптовалюты стартовала после того, как Tesla сообщила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), что в январе вложила в биткоин $1,5 млрд. В компании отметили, что планируют в «ближайшем будущем» начать принимать криптовалюту в качестве оплаты.

В марте 2020 года котировки криптовалюты падали ниже $4 тыс., в декабре они впервые превысили $20 тыс. За последние 11 месяцев биткоин подорожал более, чем на 1100%.