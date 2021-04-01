Кулеба поговорил с госсекретарем США Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном усиление взаимодействия двух стран в сфере безопасности в связи с обострением военного конфликта на Донбассе и в Крыму.
«Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности», — написал Кулеба в своем микроблоге Twitter вечером в среду.
В свою очередь Блинкен отметил, что «Вашингтон пристально следит за действиями России и заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности».
Также стороны обсудили конкретные направления усиления взаимодействия и в политической сфере.
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