Блинкен в своем Twitter обратился к россиянам на русском языке

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу опубликовал в своем Twitter обращение к россиянам на русском языке в связи с войной в Украине.

«Народу России: вы заслуживаете того, чтобы жить в мире и достоинстве, как и украинцы. Как и все люди где бы то ни было», — написал он. Блинкен также прикрепил к записи видеофайл с дополнительным текстом обращения на русском языке.