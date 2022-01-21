Блинкен сообщил Кулебе о результатах встреч в Берлине и Женеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о результатах своих встреч в Берлине и Женеве министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе.

«В другом хорошем звонке Энтони Блинкен сообщил мне о результатах своих встреч в Берлине и Женеве. Благодарен за нашу постоянную тесную координацию. Обсудили дальнейшее укрепление обороноспособности Украины. Приятно осознавать, что дипломатический трек контактов с Россией остается активным», — написал Кулеба в Twitter.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу провел встречу в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. До этого он встречался в Берлине с европейскими коллегами.