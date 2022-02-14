США окажут Украине макрофинансовую помощь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел очередной разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и поблагодарил за решение оказать Украине макрофинансовую помощь.

«Очередной разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Продолжаем активно координировать усилия для защиты Украины. Благодарен США за решение оказать Украине макрофинансовую помощь. Отдельно обсудили деятельность СММ ОБСЕ. Украина заинтересована в полноценном функционировании миссии», — написал Кулеба в Twitter в понедельник.