В РФ собираются легализовать незаконных мигрантов

МВД России разрабатывает законопроект по упрощению легализации незаконных мигрантов, оказавшихся «в особых обстоятельствах». Их не будут наказывать за нарушение миграционного законодательства, а ранее принятые санкции отменят, передает ТАСС.

"Законопроектом будет определен порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых обстоятельствах... Предлагается закрепить возможность всех лиц, находящихся в РФ на дату вступления в силу нового федерального закона с нарушением установленных требований в сфере миграции, урегулировать свое правовое положение в течение определенного периода времени«,— говорится в ответе МВД РФ на запрос.

Ведомство отметило, что в России нет института «миграционной амнистии». Однако закон дает возможность некоторым категориям иностранцев легализовать положение в стране. Например, мигранты могут обратиться к президенту. Упрощенное получение гражданства предусмотрено для категорий мигрантов, которые долго незаконно находились в России. Их не привлекают к административной ответственности.

Ранее МВД РФ сообщило о создании единой информационной платформы учета иностранных граждан, которая позволит мигрантам получить госуслуги в электронном виде.