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Моравецкий не видит необходимости строить стену на границе с Украиной

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Моравецкий не видит необходимости строить стену на границе с Украиной

Глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий не видит необходимости строительства стены на границе с Украиной из-за возможной военной эскалации.

«Что касается стены и ее продолжения на украинско-польскую границу, то поскольку украинская и польская пограничные службы выполняют свои обязанности эффективно, не вижу такой необходимости», — сказал он на совместном брифинге с премьер-министром Денисом Шмыгалем во вторник в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Моравецкий отметил, что в случае развития ситуации с эскалацией по худшему сценарию, Польша готова будет эвакуировать часть граждан Украины, а также принимать на лечение украинских военных.

В свою очередь, Шмыгаль обратился к гражданам с сообщением, что украинская армия является «надежным щитом» для нашей страны и для Европы.

Кроме того, он поблагодарил Польшу за поддержку страны в сложных обстоятельствах.

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Как сообщалось, ранее польские парламентарии одобрили законопроект о строительстве стены на границе с Беларусью в ответ на поток нелегалов, которые оказались в ловушке в пограничной зоне из-за отказа Минска пускать их обратно на территорию страны.

мигранты, Матеуш Моравецкий
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