В Иордании «чистки» в высших эшелонах власти – бывшего наследного принца поместили под домашний арест

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн записал видеообращение, в котором заявил, что помещен под домашний арест на фоне критики действий правительства. Об этом в воскресенье сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на сделанную им видеозапись, полученную от адвоката экс-наследника престола.

"Меня навестил начальник генерального штаба иорданских вооруженных сил этим утром, который проинформировал, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними, поскольку на тех встречах, где я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля", - отметил Хамза бен Хусейн. При этом, по словам принца, его лично не обвинили в критических замечаниях в адрес представителей власти.

В то же время бывший наследник престола своем видеообращении прямо указал на недостатки в работе правительства. "Я не тот человек, который ответственен за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в нашей правительственной структуре последние 15-20 лет и становились все очевиднее", - сказал он. Принц добавил, что ситуация "достигла такой точки, когда никто не может говорить или выражать мнение по любому вопросу и не быть затравленным, арестованным, замученным и не столкнуться с угрозами".

Ранее начальник генштаба королевских вооруженных сил Иордании генерал-майор Юсеф аль-Хунейти опроверг информацию ряда СМИ о задержании в Аммане Хамзы бен Хусейна, сообщив, что бывший наследник престола находится на свободе. По данным иорданского агентства Петра, "по соображениям безопасности" в стране были арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и экс-советник короля Абдаллы II, экс-министр финансов Басем Авадалла. В свою очередь панарабский телеканал Al Mayadeen передал о раскрытии в столице "заговора с целью отстранения от власти Абдаллы II". Согласно его информации, задержаны порядка 20 высокопоставленных офицеров и представителей верхушки племен.

40-летний Хамза бен Хусейн является сыном покойного короля Хусейна бен Талала и его жены королевы Нур, он единокровный брат короля Абдаллы II. Пост наследного принца Иордании он занимал с 1999 по 2004 год. Сейчас наследником престола является 26-летний принц Хусейн бен Абдалла - старший сын Абдаллы II и королевы Рании.

Аресты в Аммане бывших приближенных к королю Абдалле II политиков, связанных со сторонниками либеральных реформ, вызвали беспокойство арабских государств и Соединенных Штатов. В Эр-Рияде и Вашингтоне сразу поспешили заявить о поддержке иорданского монарха.

Если канцелярия королевского двора Саудовской Аравии по сути одобрила действия Абдаллы II, которые "пресекли посягательства на безопасность и стабильность страны", то в Госдепартаменте США назвали иорданского короля "ключевым партнером". О солидарности с главой Иордании следом объявили также страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Лига арабских государств и Египет.