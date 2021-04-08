Власти РФ заявили о нехватке мигрантов в стране

России не хватает мигрантов для «реализации амбициозных планов», их количество в стране сократилось за последний год, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Речь, в частности, идет про проекты в сфере строительства.

Ранее замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов сообщил, что в 2020 году почти четверть россиян заявили о плохом отношении к мигрантам. По его мнению, ухудшение отношения россиян к приезжим провоцирует национализм и способствует криминализации общества. Он также рассказал, что большинство детей иностранцев не учатся в России, так как российская система образования «не очень рассчитана на такой наплыв» детей.

«Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам, поэтому я никак не смогу это прокомментировать и не буду это делать. Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов»,— сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил необходимость увеличить объемы строительства. «Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии»,— сообщил Дмитрий Песков.

Он добавил, что тема обучения детей мигрантов недавно затрагивалась на заседании совета при президенте по межнациональным отношениям. Пресс-секретарь Путина отметил, что Россия «должна предоставлять условия для детей мигрантов с тем, чтобы они адаптировались в российском обществе — многонациональном, многоконфессиональном».

30 марта Путин на заседании президентского совета по межнациональным отношениям заявил, что число детей мигрантов в российских школах должно позволять им адаптироваться к культуре и языку. По его мнению, нельзя допускать, чтобы местные жители забирали детей из школ из-за большой доли мигрантов.