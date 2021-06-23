ТОП-5 советов экспертов: как верно использовать ситилайты в Киеве

Одним из самых востребованных форматов наружного продвижения считаются ситилайты. Объясняется это их компактностью, лояльным восприятием аудиторией и возможностью размещения в местах повышенной проходимости целевых потребителей. Использовать ситилайты в Киеве могут как крупные бренды, так и стартапы, которые только начинают развиваться в выбранном направлении. Главное — грамотно подойти к организации рекламной кампании и учитывать несколько рекомендаций экспертов. ТОП-5 из них вы найдете ниже.

1. Минимизируйте информацию

Большая часть ситилайтов рассчитана на прохожих. Это значит, что потребители могут остановиться или замедлить шаг для детального изучения представленной информации. Но делают так не более 10% прохожих. Если вы хотите, чтобы рекламно-информационное сообщение достигло цели, делайте его максимально:

● Лаконичным;

● Понятным;

● Сжатым;

● Запоминающимся.

Уже после первого взгляда на рекламный щит потребитель должен понять, что именно рекламируется и какая ему предоставляется польза.

2. Правильно выбирайте цветовое оформление

Размещенный в парковой зоне ситилайт с изображением информации на зеленом фоне просто сольется с растениями. В данном случае выигрышно будут смотреться яркие щиты насыщенных оттенков (синий, красный, желтый). Учитывать стоит и время года.

3. Размещайте информацию на ситилайтах в местах повышенной проходимости ЦА

Чтобы реклама на ситилайтах была полезной и сумела произвести необходимый эффект, необходимо располагать ее в местах повышенного скопления целевых потребителей. Учитывать необходимо:

● Угол восприятия (для пешеходов и автомобилистов он будет разным);

● Интересы целевых потребителей (шоппинг, пешие прогулки, развлечения);

● Потребности целевых потребителей (обслуживание автомобиля, посещение салона красоты, обучение).

Важным критерием является и возраст клиентов, на которых ориентирована реклама. Только при учете всех основных критериев можно запустить эффективное продвижение.

4. Создавайте креативную рекламу

Чтобы зацепить внимание прохожих, необходимо создать оригинальную иллюстрацию. Это могут быть яркие изображения, популярные эмодзи, оформленные в «горящем» дизайне надписи. Использовать можно и сам рекламируемый товар, закрепив его между стеклами ситилайта (подойдет такой способ оформления рекламы для одежды, гаджетов, обуви, аксессуаров).

5. Доверяйте экспертам

Гарантировать достижение желаемого эффекта могут только опытные рекламные агентства. Они же ограничат вас от необходимости самостоятельного анализа целевой аудитории, подбора подходящей схемы размещения баннеров и т.д. Доверить решение всех вопросов, касающихся наружного продвижения с помощью ситилайтов вы можете IDMedia. Компания гарантирует:

● 100% покрытие по регионам страны;

● Доступную стоимость аренды щитов (найти прайс с актуальными расценками можно на сайте рекламного агентства);

● Комплексное выполнение услуги (при необходимости сотрудники компании проведут цветопробу, помогут подготовить баннер к печати и не только).

Обращаясь в АйДиМедиа, вы обеспечиваете себе уверенность в успешном проведении наружного продвижения. Опыт компании (больше 10 лет) и следование актуальным тенденциям рекламы поможет вам быстро завоевать доверие потребителей и повысить узнаваемость бренда на рынке.