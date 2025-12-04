Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.
Таким чином, "за" віддали голоси 257 нардепів, 37 - проти, 24 - утрималися, не голосували 27 парламентарів.
Голосування по фракціях:
Бюджет зберіг головні пріоритети, визначені під час подання проєкту:
До другого читання збільшено видатки на резервний фонд на 19 млрд гривень. Заплановане поетапне підвищення: зарплат педагогічних та науково-педагогічних працівників, придбання пасажирських вагонів, на реалізацію житлової політики держави, на компенсацію майнових втрат суб'єктів господарювання через військові ризики - 1 млрд гривень.
За словами міністра Фінансів Сергія Марченка, в процесі розгляду в Бюджетному комітеті було вирішено зберегти 64% ПДФО в місцевих бюджетах для того, щоб ці кошти були спрямування на компенсацію вирішення різниці тарифів та компенсацію цієї різниці.
Граничний обсяг дефіциту збільшено майже на 6 млрд гривень - до 1,9 трлн гривень. Рівень дефіциту: 18,5% ВВП.
Основні напрями видатків:
1. Сектор безпеки й оборони
Загальний обсяг - 2 трлн 806 млрд гривень (27,2% ВВП). Зокрема, 2 трлн 495 млрд гривень - загальний фонд; 281 млрд гривень спеціальний фонд; 30 млрд гривень - державні гарантії.
2. Освіта
50% зростання зарплат для освітян збережено. Крім того, до другого читання на забезпечення цього напрямку додатково спрямували 4,8 млрд гривень.
Передбачено поетапне зростання заробітних плат (з 1 січня та 1 вересня 2026 року) Сума буде складати до 30 тисяч гривень.
Зараз розрахунки ще йдуть. Попередньо, це буде залежати від того, яке рішення прийме уряд. За розрахунками Мінфіну, це дозволить в середньому збільшити заробітну плату вчителя до 10 тисяч гривень щомісяця.
Додаткові напрямки:
3. Соціальна підтримка
Загальний обсяг - майже 470 млрд гривень.
Основне:
Інші соцвидатки:
4. Ветеранська політика
Загальний обсяг - 19 млрд гривень (що на 6,3 млрд гривень більше за бюджет-2025).
Ключові статті:
5. Охорона здоровʼя
Загальний обсяг - майже 260 млрд гривень (+ майже 39 млрд гривень до бюджету-2025).
Основні програми:
6. Підтримка економіки та бізнесу
Загальний обсяг - 52 млрд гривень (+ 1,3 млрд гривень до першого читання).
Зокрема, це і збереження програми компенсації кредитів за програмою 5-7-9%.
Через Фонд розвитку підприємництва - 18 млрд гривень та забезпечення житлом громадян "єОселя" - 17 морд гривень. Активні програми бізнесу, гранти, індустріальні парки тощо - близько 5 млрд гривень.
7. Аграрний сектор
Агропромисловий комплекс - понад 14 млрд гривень + 4,5 млрд гривень до 2025 року. Сюди входить підтримка фермерів, гуманітарне розмінування тощо.
Марченко наголосив, що Україні потрібно згенерувати додатково більш як 45 млрд доларів США від міжнародних партнерів у 2026 році.
Зазначимо, що ще за першого читання законопроєкт про держбюджет передбачав видатки на рівні близько 4,8 трлн гривень, що на 415 млрд більше, ніж у проєкті бюджету на 2025 рік.
Бюджет підготовлений за сценарієм 2, який передбачає, що війна триватиме весь 2026 рік.
Після першого читання його дохідна частина: 2,83 трлн гривень (на 18,8% більше, ніж у 2025 році). Дефіцит - на рівні 18,4% ВВП.
Потреба у зовнішньому фінансуванні: 2 трлн 79 млрд гривень.
Особливістю бюджету-2026 є підвищення соціальних стандартів, заморожених у 2025 році. Зокрема, планується підвищення мінімальної заробітної плати.
Інфляція наступного року, виходячи з підсумків першого читання, може досягти 9,9%, а прожитковий мінімум - зрости до 3209 гривень.
У бюджет закладено і середній прогноз курсу: для долара - 45,7 гривні, для євро - 49,4 гривні.