Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік

Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2026 рік. Документ у другому читанні та в цілому підтримали 257 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Таким чином, "за" віддали голоси 257 нардепів, 37 - проти, 24 - утрималися, не голосували 27 парламентарів.

Голосування по фракціях:

"Слуга народу" – 193

"Європейська солідарність" – 0

"Батьківщина" – 0

"Платформа за життя та мир" – 16

"За майбутнє" – 11

"Голос" – 1

"Довіра" – 16

"Відновлення України" – 11

Позафракційні – 9

Бюджет зберіг головні пріоритети, визначені під час подання проєкту:

Доходи - 2 трлн 918 млрд гривень

Видатки - 4 трлн 781 млрд гривень

До другого читання збільшено видатки на резервний фонд на 19 млрд гривень. Заплановане поетапне підвищення: зарплат педагогічних та науково-педагогічних працівників, придбання пасажирських вагонів, на реалізацію житлової політики держави, на компенсацію майнових втрат суб'єктів господарювання через військові ризики - 1 млрд гривень.

На облаштування безпечних умов у дитсадочках також додатково передбачено 1 млрд гривень.

На відновлення освітньої спроможності ВНЗ - 500 млн гривень.

Реконструкція Харківської обласної дитячої лікарні - 500 млн гривень.

Житло для ВПО - 500 млн гривень.

За словами міністра Фінансів Сергія Марченка, в процесі розгляду в Бюджетному комітеті було вирішено зберегти 64% ПДФО в місцевих бюджетах для того, щоб ці кошти були спрямування на компенсацію вирішення різниці тарифів та компенсацію цієї різниці.

Граничний обсяг дефіциту збільшено майже на 6 млрд гривень - до 1,9 трлн гривень. Рівень дефіциту: 18,5% ВВП.

Основні напрями видатків:

1. Сектор безпеки й оборони

Загальний обсяг - 2 трлн 806 млрд гривень (27,2% ВВП). Зокрема, 2 трлн 495 млрд гривень - загальний фонд; 281 млрд гривень спеціальний фонд; 30 млрд гривень - державні гарантії.

Зарплатне забезпечення військових - 1 трлн 273 млрд гривень.

Озброєння та військова техніка - 709 млрд гривень.

2. Освіта

50% зростання зарплат для освітян збережено. Крім того, до другого читання на забезпечення цього напрямку додатково спрямували 4,8 млрд гривень.

Передбачено поетапне зростання заробітних плат (з 1 січня та 1 вересня 2026 року) Сума буде складати до 30 тисяч гривень.

Зараз розрахунки ще йдуть. Попередньо, це буде залежати від того, яке рішення прийме уряд. За розрахунками Мінфіну, це дозволить в середньому збільшити заробітну плату вчителя до 10 тисяч гривень щомісяця.

Додаткові напрямки:

Реформування харчування - 14 млрд гривень.

Підвищення академічних стипендій - 6,6 млрд гривень.

На підручники - понад 2 млрд гривень.

Проєкти розвитку Міносвіти - 17 млрд гривень.

3. Соціальна підтримка

Загальний обсяг - майже 470 млрд гривень.

Основне:

Підвищення одноразової виплати при народженні дитини з 10 до 50 тисяч гривень.

Збільшення допомоги за доглядом за дитиною - до 7 тисяч гривень.

Інші соцвидатки:

Пенсійні виплати та доплати: трансфер ПФУ - понад 250 млрд гривень.

Соцвиплати, включно з допомогою ВПО - 133 млрд гривень.

Пільги та субсидії - понад 42 млрд гривень.

Підтримка осіб з інвалідністю та протезування - 10 млрд гривень.

Загальнонаціональні соцпослуги - 2,4 млрд гривень.

4. Ветеранська політика

Загальний обсяг - 19 млрд гривень (що на 6,3 млрд гривень більше за бюджет-2025).

Ключові статті:

На компенсації за житло ветеранам з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи - 5,7 млрд гривень.

Підтримка та допомога ветеранам - 4 млрд гривень.

Забезпечення фахівців із супроводу ветеранів - майже 3 млрд гривень.

Створення та утримання ветеранських просторів - понад 1 млрд гривень.

5. Охорона здоровʼя

Загальний обсяг - майже 260 млрд гривень (+ майже 39 млрд гривень до бюджету-2025).

Основні програми:

Програма медичних гарантій - 192 млрд гривень.

Централізована закупівля ліків - понад 17 млрд гривень.

Національний скринінг (програма чекапів для осіб віком 40+) - 10 млрд гривень.

Публічні інвестпроєкти у медицині - 19 млрд гривень

6. Підтримка економіки та бізнесу

Загальний обсяг - 52 млрд гривень (+ 1,3 млрд гривень до першого читання).

Зокрема, це і збереження програми компенсації кредитів за програмою 5-7-9%.

Через Фонд розвитку підприємництва - 18 млрд гривень та забезпечення житлом громадян "єОселя" - 17 морд гривень. Активні програми бізнесу, гранти, індустріальні парки тощо - близько 5 млрд гривень.

7. Аграрний сектор

Агропромисловий комплекс - понад 14 млрд гривень + 4,5 млрд гривень до 2025 року. Сюди входить підтримка фермерів, гуманітарне розмінування тощо.

Марченко наголосив, що Україні потрібно згенерувати додатково більш як 45 млрд доларів США від міжнародних партнерів у 2026 році.

Зазначимо, що ще за першого читання законопроєкт про держбюджет передбачав видатки на рівні близько 4,8 трлн гривень, що на 415 млрд більше, ніж у проєкті бюджету на 2025 рік.

Бюджет підготовлений за сценарієм 2, який передбачає, що війна триватиме весь 2026 рік.

Після першого читання його дохідна частина: 2,83 трлн гривень (на 18,8% більше, ніж у 2025 році). Дефіцит - на рівні 18,4% ВВП.

Потреба у зовнішньому фінансуванні: 2 трлн 79 млрд гривень.

Особливістю бюджету-2026 є підвищення соціальних стандартів, заморожених у 2025 році. Зокрема, планується підвищення мінімальної заробітної плати.

Інфляція наступного року, виходячи з підсумків першого читання, може досягти 9,9%, а прожитковий мінімум - зрости до 3209 гривень.

У бюджет закладено і середній прогноз курсу: для долара - 45,7 гривні, для євро - 49,4 гривні.