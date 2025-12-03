Войти

Держстат: У жовтні середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн

У жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн. Це на 1,1% більше, ніж було зафіксовано у вересні (26 623 грн). Традиційно найбільші доходи фіксуються у столиці, а найвищий рівень зарплат – у сфері інформаційних технологій.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики України.

Дані Держстату демонструють значний розрив у рівні оплати праці між регіонами.

Трійка регіонів із найвищою середньою зарплатою:

  • Київ — 40 738 грн;
  • Луганська область — 30 675 грн;
  • Дніпропетровська область — 27 892 грн.

Трійка регіонів із найнижчою середньою зарплатою:

  • Чернівецька область — 19 343 грн;
  • Кіровоградська область — 19 920 грн;
  • Чернігівська область — 20 561 грн.

Найбільш суттєвий розрив спостерігається між окремими сферами економіки:

  • найвищий рівень заробітної плати традиційно зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій (ІТ) — 65 047 грн;
  • найнижчий рівень доходів отримують працівники сфери освіти: 16 984 грн.

Різниця між лідером та аутсайдером у секторі перевищує 48 тисяч гривень.

Водночас, станом на 01 листопада 2025 року, загальна заборгованість із виплати заробітної плати по Україні залишається критичною і становить 3,7 млрд грн.

