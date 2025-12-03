Держстат: У жовтні середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн

У жовтні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 913грн. Це на 1,1% більше, ніж було зафіксовано у вересні (26 623 грн). Традиційно найбільші доходи фіксуються у столиці, а найвищий рівень зарплат – у сфері інформаційних технологій.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики України.
Дані Держстату демонструють значний розрив у рівні оплати праці між регіонами.
Трійка регіонів із найвищою середньою зарплатою:
Трійка регіонів із найнижчою середньою зарплатою:
Найбільш суттєвий розрив спостерігається між окремими сферами економіки:
Різниця між лідером та аутсайдером у секторі перевищує 48 тисяч гривень.
Водночас, станом на 01 листопада 2025 року, загальна заборгованість із виплати заробітної плати по Україні залишається критичною і становить 3,7 млрд грн.
