«Сколько сможем»: в НАТО пообещали поддержку властям Афганистана

Североатлантический альянс намерен помогать правительству в Кабуле, сколько сможет. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном в пятницу в Брюсселе по итогам экстренного заседания Североатлантического совета по ситуации в Афганистане, где радикальное движение «Талибан» развивает наступление на правительственные силы.

«Нашей целью остается поддержка афганского правительства и сил безопасности так долго, насколько это будет возможно», — заявил генсек Североатлантического альянса.

Североатлантический альянс предупредил радикальное движение «Талибан», что международное сообщество не признает их, если они захватят силой власть в Афганистане.

«Талибан» должно понять, что их не признает международное сообщество, если они силой возьмут власть в Афганистане. НАТО остается привержена поддержке политического решения конфликта», — пояснил генсек.

По словам Столтенберга, НАТО пока сохранит дипломатическое присутствие в Афганистане, адаптируя его к ситуации по мере необходимости.

«Безопасность нашего персонала имеет решающее значение. НАТО будет поддерживать дипломатическое присутствие в Кабуле, адаптируя его по мере необходимости», — подчеркнул он.

Отметим, что ряд государств альянса уже начал частичную эвакуацию своих граждан из Кабула.