Из Кабула эвакуировали более 18 тысяч человек, - НАТО

Представитель НАТО заявил, что более 18 тысяч человек были вывезены из Кабула с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана. Североатлантический Альянс намерен удвоить усилия по эвакуации, поскольку критика в адрес Запада в связи с кризисом в стране нарастает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Тысячи людей, которые отчаянно хотят бежать из страны, все еще находятся в аэропорту, сказал чиновник на условиях анонимности, хотя талибы призвали людей, не имеющих проездных документов, вернуться домой.
Свидетель сообщил агентству, что несколько человек были убиты в восточном городе Асадабад в четверг, когда боевики «Талибана» открыли огонь по толпе, демонстрирующей свою верность побежденной афганской республике, поскольку талибы приступили к созданию эмирата, управляемого по строгим исламским законам.
Критика НАТО и других западных государств усилилась после распространения миром картин хаоса и паники аэропорта Кабула.
Напомним, в аэропорту Кабула находятся 6 тысяч человек, которые вскоре будут эвакуированы.
Кроме того, талибы активизировали поиски людей, которые, по их мнению, работали с силами США и НАТО.
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