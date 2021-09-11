В НАТО назвали причины стремительного падения Афганистана

Афганистан так быстро пал под натиском «Талибана» из-за краха политического и военного руководства этой страны. Об этом в интервью The New York Times заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг.

«Мы стали свидетелями краха политического и военного руководства, который затем привел к краху всей обороны против талибов», — заявил он.

По его словам, американские союзники так или иначе осознавали неизбежность падения афганского правительства.

Он также отметил, что на консультациях, которые ранее проводил американский президент Джо Байден, европейские союзники США единогласно поддержали решение о выводе войск из Афганистана. «Без Соединенных Штатов остальным союзникам было бы тяжело продолжать операцию в Афганистане», — пояснил Столтенберг.

США объявили об уходе своего военного контингента из Афганистана в апреле, это вызвало обострение противостояния «Талибана» и официального правительства Афганистана. Вслед за США о начале вывода войск из страны с 1 мая объявили союзники по НАТО.

15 августа боевики захватили столицу страны — Кабул — и сообщили о победе в войне. В тот же день президент Ашраф Гани покинул территорию страны. Он объяснил свое решение желанием избежать кровопролития. Афганское агентство Pajhwok сообщало, что большинство высокопоставленных чиновников бывшего правительства и многие политические деятели покинули страну вслед за президентом. США полностью завершили вывод своего контингента 30 августа.