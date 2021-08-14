Талибы захватили очередную провинцию в Афганистане

Сторонники радикального движения «Талибан» взяли под свой контроль провинцию Логар, которая расположена к юго-востоку от Кабула. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Как сообщил представитель местного законодательного органа, талибы установили контроль над всей провинцией, включая ее административный центр. Ближайшая к Кабулу точка этой провинции находится в 80 км от афганской столицы.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение «Талибан» развернуло наступление на правительственные силы. По разным данным, радикалы контролируют до 85% территории Афганистана. Талибы захватили более половины центров провинций страны, в том числе город Пули-Алам всего в 50 км от Кабула.