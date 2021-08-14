Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мире за всю историю наблюдений, сообщает в пятницу американская пресса со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований.
«Обычно июль — самый теплый месяц в мире, но июль 2021 года превзошел сам себя и стал самым жарким месяцем из когда-либо зарегистрированных. Этот новый рекорд стал дополнением на тревожном и разрушительном пути, которым сопровождается в мире изменение климата», — цитируют СМИ представителя управления Рика Спинрада.
«В данном случае первое место — самое худшее», — пояснил эксперт.
По данным управления, совокупная температура поверхности суши и океана в этом июле во всем мире была на 1,67 градус Цельсия выше среднего показателя ХХ века. При этом регистрация наблюдений началась 142 года назад.
Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году и был ниже нового рекорда на 0,02 градуса.
В Азии был зарегистрирован самый жаркий июль в истории, который превысил предыдущий рекорд, установленный в 2010 году.
В Европе был зафиксирован второй самый жаркий июль в истории: температурный показатель установился на уровне июля 2010 года, однако не побил среднюю температуру июля 2018 года.
В Северной Америке, Южной Америке, Африке и Океании июль 2021 года вошел в десятку самых теплых июлей в истории.
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