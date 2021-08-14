Зеленский расширил штат Представительства президента в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ от 17 октября 2019 года № 758 «Вопросы Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым».
Соответствующий указ Зеленский подписал 13 августа, его текст опубликован на сайте главы государства.
Так, предельная численность сотрудников Представительства президента Украины в АРК увеличена на 10 человек, до 45 штатных единиц.
Кроме того, согласно изменениям, признано целесообразным временное размещение Представительства президента Украины в АРК в Киеве, а одного из заместителей постоянного представителя президента в АРК и отдельных сотрудников Представительства — в Херсоне.
Ранее в Херсоне размещались отдельные структурные подразделения Представительства для обеспечения работы по личному приему граждан, рассмотрению обращений физических и юридических лиц, обеспечения доступа к публичной информации.
Кроме того, один из пунктов указа дополнен обязанностями Представительства в рамках деятельности Крымской платформы. Так Представительство президента в АРК будет предоставлять экспертную, консультативную, информационную и другую поддержку реализации проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы.
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