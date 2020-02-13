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В Херсонской области построят городок для переселенцев из Крыма
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В Херсонской области построят городок для переселенцев из Крыма
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В Херсонской области построят городок для переселенцев из Крыма

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В Херсонской области построят городок для переселенцев из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым Антоном Кориневичем и его заместителями Дарьей Свиридовой и Тамилой Ташевой насущные проблемы украинцев из оккупированного полуострова.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в начале встречи Зеленский попросил руководителей Представительства в АР Крым проинформировать, какую помощь он как президент может предоставить в текущей работе. Зеленский отметил, что хотел бы получать информацию о ситуации на Крымском полуострове непосредственно от людей, которые там находятся.

«Если не своими глазами, то глазами людей, живущих в Крыму. Чтобы они давали нам информацию и чтобы мы могли через вас ее получать», — сказал он.

Президент Украины сообщил, что в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых — более 500 семей крымских татар. Соответствующие договоренности достигнуты во время его встречи с президентом Турции. «Мы хотим построить такой городок. В этом году мы должны начать это делать. С вашей стороны нужны коммуникация и контроль », - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по его словам, на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» на административной границе с временно оккупированным Крымом будет создан специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение.

«Моя идея в том, чтобы они увидели, как мы относимся к людям, к крымчан. Ты приезжаешь, а здесь — „город-сад“. Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», — отметил президент и призвал Кориневича стать двигателем этого проекта.

Зеленский также сделал акцент на важности реализации программы, которая упрощает процедуру обучения детей с оккупированных территорий в украинских заведениях высшего образования.

«Чтобы сразу на КПВВ они получали все документы и знали о возможности вступить в любой вуз», — отметил глава государства.

Представитель президента сообщил, что 12 февраля на КПВВ «Чонгар» состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады по правам человека с участием жителей полуострова. Во время этой встречи крымчане рассказали о нарушении их прав в Крыму, а также о важности беспрепятственного доступа к качественным медицинским, образовательным, административным и другим услугам.

Кориневич поблагодарил Зеленского за внимание к деятельности Представительства в АР Крым и подчеркнул важность дальнейшей совместной работы по проблематике оккупированных территорий, «чтобы Крым постоянно был на повестке дня».

Кроме того, Кориневич просил президента способствовать ускорению доработки законопроекта по защите политических заключенных, представил видение концепции переходного правосудия и подчеркнул важность поддержки крымскотатарского народа.

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Зеленский поддержал предложение о создании специального фонда, который будет предоставлять талантливым крымчанам гранты на развитие, обучение, представление Украинского государства на международных площадках.

«Это исключительно гуманитарная инициатива. Она покажет, что это государство их ждет, что Украина — действительно Европа и свобода», — отметил Кориневич.

Крым, крымские татары, Херсонская область, Владимир Зеленский
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