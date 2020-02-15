Зеленский считает нужным обсудить на мировом уровне вопрос Крыма

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится, что сейчас ни в каком формате и ни на какой площадке не обсуждается вопрос возвращения Украине оккупированного Крыма, и считает, что США могли бы повлиять на эту ситуацию.

Говоря в рамках дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу о том, что ему не нравится в Нормандском формате, Зеленский сказал о вопросе временно оккупированного Крыма, передает Интерфакс-Украина.

«Что мне не нравится? Это вопрос Крыма, которого нет, честно, мы же очень откровенны сегодня. Вопрос Крыма не обсуждается сегодня, совсем. То есть, нужно ли вносить и серьезно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория, там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка?», — отметил он.

«Здесь мне кажется, что могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется», — добавил Зеленский.