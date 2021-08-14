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Бэнкси подтвердил авторство серии рисунков про летний отпуск на курортах Англии

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Бэнкси подтвердил авторство серии рисунков про летний отпуск на курортах Англии

Серия граффити, появившихся на прошлой неделе в ряде курортных городов в восточных английских графствах Саффолк и Норфолк, была нарисована уличным художником Бэнкси. Об этом сам артист рассказал в субботу вечером в своем Instagram, выложив видеоролик, на котором запечатлены моменты создания этих работ.

Серия, названная «Великие британские аэрозольные каникулы», состоит из девяти произведений. Так, на пляже портового города Лоустофт Бэнкси нарисовал сидящую в шезлонге крысу, которая держит в лапах коктейльный бокал для мартини, а на одной из стен дома, рядом с которым стоит мусорный контейнер, он изобразил чайку, якобы питающуюся оставленными отходами. Кроме того, в парке Лоустофта появилась работа, озаглавленная «Мы все в одной лодке»: здесь показаны трое детей-моряков, а само подобие судна было создано с помощью металлолома, который, по данным телеканала Sky News, местные власти впоследствии убрали.

На стене в центральной части города также было нарисовано граффити ребенка в панамке и с ломом, рядом с которым Бэнкси оставил настоящий замок из песка и поломанную брусчатку. По мнению профессора Пола Гофа из Университета искусствоведения Борнмута, которое приводит вещательная корпорация Би-би-си, тем самым артист отсылает к студенческим демонстрациям во Франции 1968 года, во время которых молодые люди активно возводили баррикады.

В городе Горлстон-он-Си художник на стене рядом с одной из лавочек изобразил кран, с помощью которого в игровых автоматах, расположенных на пирсах многих популярных английских курортов, достают детские игрушки: таким образом, когда любой желающий размещается на этой скамейке, создается впечатление, что его за голову тянет кран игрового автомата. На пляже Кромера Бэнкси нарисовал граффити в виде нескольких крабов, которые держат табличку «только люксовая аренда», а в Кингс-Линне артист видоизменил памятник изобретателю Фредерику Сэвиджу (1828-1897), вложив в ему в руку мороженое и приделав вытащенный язык.

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В курортном Грейт-Ярмуте Бэнкси над автобусной остановкой запечатлел танцующую пару пожилого возраста и аккордеониста. Помимо этого, на городской экспозиции, в виде миниатюрных построек рассказывающей о жизни английской деревни, художник разместил собственный арт-объект: речь идет о доме эпохи Тюдоров и приставленной к нему конюшне, на которой красной краской написано «все или ничего». Как отмечали британские СМИ, появление серии граффити уже способствовало увеличению туристического потока в указанных городах.

Бэнкси
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