Зеленский не согласен менять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что оккупированный Крым не станет разменной монетой с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.
«Сегодня мы делаем все, все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия, но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира на Донбассе», — сказал Зеленский на форуме «Age of Crimea 2020» в среду в Киеве.
Возвращение Крыма является сложным заданием для Украины, которое не может быть выполнено «завтра», призгнал он.
«Мы сделаем все, чтобы над Крымом развивался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня», — отметил Зеленский. По его словам, возвращение полуострова является неотъемлемой частью национальной идеи страны.
«Я хотел бы начать с простых и очевидных вещей, аксиом. Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым — это Украина. Возращение Крыма — неотъемлемая часть нашей национальной идеи», — заявил глава государства.
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