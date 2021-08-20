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Решение ЕК о взаимном признании COVID-сертификатов Украины и ЕС вступило в силу

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Решение ЕК о взаимном признании COVID-сертификатов Украины и ЕС вступило в силу

Решение Еврокомиссии относительно эквивалентности цифровых COVID-сертификатов ЕС и Украины вступило в силу в пятницу 20 августа, сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

«Сегодня исторический момент для цифровой Украины, потому что мы стали одной из первых стран в мире, которая присоединилась к единому цифровому рынку ЕС по направлению COVID-сертификатов. Сегодня в 10:00 мы присоединились к ЕС технически, после того как опубликовали соответствующее решение. Мы сможем принимать граждан стран ЕС, и после обновления версии приложения „Дия“ украинцы смогут сгенерировать сертификат и путешествовать в европейские страны», — сказал он.

Федоров подчеркнул, что обновление приложения может занять от нескольких часов до нескольких дней.

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По его словам, в «Дие» будет формироваться два сертификата: для путешествий за границу и внутренний. Проблемы с формированием сертификата могут возникнуть, если врач не внес данные о второй дозе вакцины или если данных о вакцинации вообще нет.

Министерство цифровой трансформации активно работает над запуском сертификатов с данными о негативном ПЦР-тестировании или перенесенной болезни. Также в ближайшем времени планируется запустить возможность формировать сертификаты на портале «Дия».

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в свою очередь подчеркнул, что Международный сертификат вакцинации выдается, если вакцина рекомендована ВОЗ. Все вакцины, которые используются в Украине, входят в этот перечень.

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«Это не было бы возможным, если бы не было системных изменений в сфере здравоохранения, в частности если бы не была запущена электронная система здравоохранения. Благодаря тому, что у нас есть возможность через медицинские информационные системы вносить все данные о медицинском состоянии человека, благодаря тому, что у нас появилось Министерство цифровой трансформации, мы объединили две системы и получили COVID-сертификаты. В них вносятся данные о проведении вакцинации, лабораторного тестирования методом ПЦР и о том, переболел ли человек COVID-19», — добавил Ляшко.

При этом министр отметил, что срок действия сертификата составляет 180 дней, вопрос его продления пока изучается.

«В настоящее время мы изучаем этот вопрос со Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ пока не рекомендует вводить третью дозу вакцины. Решение, будет ли продлен срок действия сертификатов до 12 месяцев, мы примем в ближайшее время», — сказал он.

Ляшко добавил, что во избежание фальсификации сертификатов Минздрав подготовил законопроект о криминальной ответственности за фальсификацию справок о вакцинации от особо опасных инфекционных заболеваний, который вскоре будет презентован на заседании правительства.

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В свою очередь вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отметила, что своим решением ЕС подтвердил соответствие украинского сертификата всем стандартам и приравнял его к европейскому сертификату.

«Решение ЕК — это признание эффективности и доверия к украинским государственным институциям, в первую очередь к системе здравоохранения, к продуктам, которые внедряются Минцифры, признание высокого уровня защиты персональных данных и признание приоритета нашей страны вместе с теми странами, которые получили это решение», — сказала она.

Стефанишина добавила, что странам ЕС необходимо некоторое время, чтобы внедрить это решение в рамках их систем пунктов пропуска.

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«Даже сейчас, пока длится сезон отпусков, украинские граждане смогут легче путешествовать в ЕС. Внутренний COVID-сертификат в ЕС был внедрен только 1 июля, и вот спустя 8 недель Украина уже присоединилась к системе. Украина является одной из первых стран, которая не входит в ЕС, но получила эквивалентность сертификата. Я надеюсь, что это решение будет позитивно влиять на вакцинацию в Украине», — подчеркнул в свою очередь глава Представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас.

ЕС, Covid-сертификат
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