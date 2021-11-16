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В Украине за сутки умерли от коронавируса 838 человек - это новый рекорд

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В Украине за сутки умерли от коронавируса 838 человек - это новый рекорд

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 16 308 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 21 914 человек, 838 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Более 21 млн прививок сделали с начала вакцинации от COVID-19 в Украине. За сутки 15 ноября в Украине: зафиксировано 16 308 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 168, медработников — 327); 268 088 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 102 908 человек, полностью иммунизированы — 165 180 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 264 человека; летальных исходов — 838; поправилось — 21 914 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 15 ноября было зафиксировано 10 802 новых случая заболевания СOVID-19, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаев заболевания СOVID-19, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19, 12 ноября зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 244 749 человек; выздоровело — 2 664 373 человека; летальных исходов — 77 985.

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С начала вакцинальной кампании привито 12 331 552 человека, из них получили одну дозу — 12 331 550 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 8 887 415 человек. В общей сложности проведено 21 218 965 прививок.

коронавирус
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