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На выезд с вещами: украинцы продолжают покидать страну

Дмитрий Товстенко
Дмитрий Товстенко
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На выезд с вещами: украинцы продолжают покидать страну

Количество украинцев, которые хотят не только подработать за границей, но и переселиться туда насовсем, неуклонно растет.

По последним данным Евростата,  в 2020 году почти треть разрешений на жительство, впервые выданных гражданам из не входящих в ЕС стран, было получено украинцами (601 200). Благодаря этому наши соотечественники стали самой большой группой гражданства среди всех получателей. Польша выдала 488 900 из этих разрешений (81%). Далее следовали граждане Марокко (123 400 разрешений, из которых 56% были выданы в Испании) и Индии (79 270, из которых 14% были выданы в Германии). На граждан этих стран приходилось более одной трети (36%) всех первых разрешений на проживание, выданных в 2020 году.

Всего в 2020 году в ЕС было выдано около 2,2 млн таких разрешений, или как их называют органы европейской статистики, первых видов на жительство. Это число уменьшилось на 24% (или -706 000) по сравнению с 2019 годом, что является первым падением в восходящей тенденции, наблюдавшейся в период с 2013 по 2020 годы.

При этом темп сокращения выданных в ЕС первых видов на жительство для украинцев составил 15%. Значит, стремление граждан Украины покинуть родину сохраняется на высоком уровне. Несмотря на пандемию COVID-19 и связанные с этими ограничения на поездки, украинцам удается обойти существующие административные преграды.

Таким образом, в 2020 году еще 0,6 млн наших сограждан стали на путь получения ПМЖ в Европе. И это только в ЕС. А ведь еще есть США, Канада, Австралия, Россия…

Среди 10 основных причин для получения вида на жительство в ЕС в 2020 году было трудоустройство для украинцев (86% всех первых разрешений на проживание) и белорусов (60%). Семья была преобладающей причиной выдачи разрешений марокканцам (53%) и образование для разрешений, выданных китайцам (36%). Другие причины преобладали у венесуэльцев (78%) и сирийцев (70%).

А если добавить к указанным данным трудовых мигрантов по трудовым договорам и работающих нелегально? То ситуация будет вырисовываться просто драматическая. Например, по данным кадровой службы, которая занимается наймом иностранцев в Польше, до пандемии общее количество украинцев, работающих в Польше, составляло 1,3 миллиона, а сейчас оценивается в 1 миллион. Это только в Польше.

Сокращение рабочей силы в Украине происходит крайне быстро, что должно вызывать у власти хотя бы тревогу. Достаточно сказать, что польские эксперты в большинстве своем сходятся во мнении, что количество украинских мигрантов за пять лет не уменьшится, а удвоится.

Как сообщает Управление по делам иностранцев Польши (UdSC) – украинские граждане, переселяющиеся в Польшу, - это в основном люди моложе 40 лет, эмигрирующие в поисках работы.

Иностранные эксперты считают, что прибытие украинских рабочих увеличивало эффективное предложение рабочей силы в Польше в 2013–2018 годах на 0,8% в год. Исходя из этого (ранее не учтенный) вклад украинских рабочих оценивается в около 13% роста ВВП Польши в 2013–2018 годах.

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Наши соотечественники начали свой путь эмиграции из Украины не только из-за высоких зарплат, но и видя большие возможности для самореализации и более стабильной ситуации в странах, которые их принимают. Это кстати подтверждали и посол Украины в Польше Дещица и на тот момент вице-премьер министр Любченко во время форума «Украина-30».

Однако, кроме констатации фактов власти не делают ничего для того, чтобы вернуть соотечественников домой и дать им возможность работать на отечественную экономику. Складывается даже впечатление, что чиновникам выгоднее переводы заробитчан в страну, чем несколько миллионов активных граждан. Но, если так пойдет дальше, то переводы скоро просто закончатся. Те, кто закрепился на новом месте, вывозят свои семьи – в результате власть не увидит ни денег, ни граждан.

ЕС, эмиграция, заробитчане
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