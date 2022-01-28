Зеленский считает самым большим риском для Украины внутреннюю дестабилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский называет внутреннюю дестабилизацию ситуации в стране наибольшей опасностью, которая может спровоцировать РФ к эскалации.
«Самый большой риск для Украины и самый большой риск для суверенитета нашего государства — и здесь мы едины со всеми партнерами... Самый большой риск — не удержать государство, это дестабилизация внутри нашего государства», — сказал Зеленский на пресс-конференции с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве.
«Единство власти, доверие к президенту и понимание другими политиками, что они — бывшие или будущие президенты, не не действующие — понимание мудрое и честное делает наше государство объединенным и сильным. Если мы объединены народом, армией и стабильной власть, риски эскалации со стороны России будут уменьшаться», — добавил он.
Президент опомянул волнения на улицах украинских городов. «Нет какого-то человека в государстве — и на улицах спокойствие, возвращается — люди у Офиса президента или заблокировали парламент. И им все равно, есть ли Ковид-19 — им все равно. Они занимаются ежедневно конъюнктурными шагами, расколом нашего государства», — сказал глава государства.
«Мы помним, что происходило у нас в стране в 2014-2015 годах. Неконтролируемость ситуации внутри государства насчет законности, насчет работы правоохранительных органов, насчет спокойствия на улице именно и может привести к эскалации. Это наивысший уровень вероятного плана, когда могут быть начаты те или иные действия со стороны соседнего государства», — подчеркнул Зеленский.
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