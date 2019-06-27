Зеленский обратился к Путину и набросился на Климкина

Президент Владимир Зеленский обратился к главе Российской Федерации Владимиру Путину с призывом освободить пленных украинских моряков.
Об этом он сказал на брифинге 27 июня, передает Украинская правда.
«Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!» — сказал Зеленский.
Перед тем Зеленский резко раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина. Он с возмущением заявил, что Климкин ответил на ноту России о пленных моряках без консультации с руководством государства.
«Я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах по интернету, а точнее сказать из „Украинской правды“. Я сейчас говорю о ноте, которую мы получили от Российской Федерации касательно возвращения наших моряков, и о ноте-ответе, который послал МИД», — очень эмоционально заявил президент.
«Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ, так как господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины. А это вопрос безопасности страны, вопрос жизни наших граждан, это все является приоритетом каждого президента, любого, нравится он кому-то или нет», — продолжил Зеленский.
По его словам, он узнал от знакомых дипломатов, такие действия МИД «могут поставить под угрозу возвращение наших моряков».
Зеленский говорит, что не понимает, почему Климкин, не посоветовавшись с ним, сделал заявление от всего государства, «когда это компетенция президента».
«Я хочу, чтобы МИД теперь публично объяснил свои действия вам, уважаемые журналисты, а я уже от вас, через вас, может, опять из „Украинской правды“, узнаю их ответ», — съязвил глава государства.
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