В Кремле не исключают встречу Путина с Зеленским

В Кремле заявили, что встреча президентов Украины и РФ нужна для достижения конкретного результата, и при этом продолжают настаивать на прямых контактах украинской власти с главарями «республик» Донбасса.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли в ближайшей перспективе встреча Владимира Путина с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.
«В международных отношениях нет ничего невозможного, и президент Путин исполнен прагматизма в своем подходе в международных делах, тем более по такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна, нужна встреча ради результата», — сказал он.
«Здесь мы возвращаемся к тезису о том, что пока еще очень много вопросов на повестке дня, с тем, чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, в том числе по реализации Минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», — добавил представитель Кремля.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 17 июня в Париже заявил, что Украина не будет вести диалог с сепаратистами на Донбассе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016