В Кремле не исключают встречу Путина с Зеленским

В Кремле заявили, что встреча президентов Украины и РФ нужна для достижения конкретного результата, и при этом продолжают настаивать на прямых контактах украинской власти с главарями «республик» Донбасса.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, возможна ли в ближайшей перспективе встреча Владимира Путина с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

«В международных отношениях нет ничего невозможного, и президент Путин исполнен прагматизма в своем подходе в международных делах, тем более по такому важному треку, как наши отношения с Украиной. Но встреча ради встречи, наверное, никому не нужна, нужна встреча ради результата», — сказал он.

«Здесь мы возвращаемся к тезису о том, что пока еще очень много вопросов на повестке дня, с тем, чтобы иметь полное понимание о подходах украинских визави к решению наиболее актуальных проблем, в том числе по реализации Минских договоренностей и к выходу на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик», — добавил представитель Кремля.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 17 июня в Париже заявил, что Украина не будет вести диалог с сепаратистами на Донбассе.