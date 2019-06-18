В Кремле уверены, что Путин тоже найдет, что сказать Зеленскому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что глава российского государства Владимир Путин найдет правильные слова для беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским, если такая встреча состоится.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля отметил, что видел заявление Зеленского в одном из интервью о первых словах для возможной встречи с президентом РФ.
«У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных фраз. В случае, если такое общение когда-нибудь состоится, я не сомневаюсь, что он тоже начнет общение с правильных фраз», — заверил Песков.
Напомним, президент Владимир Зеленский на своей первой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным намерен сказать ему, что Крым и Донбасс являются частью Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью Bild.
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