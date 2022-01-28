Украина выступает за превентивные санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о бесполезности для украинской стороны санкций против РФ, которые могут быть применены после ее вероятного полномасштабного нападения.
«Когда ты защищать себя сам, когда ты один на один с очень непростым государством, ты спрашиваешь: а что такое „санкции после“? Кому они адресованы? Для чего они? Они касаются Украины? Простите, к сожалению, нет», — сказал Зеленский на брифинге с представителями иностранных СМИ в пятницу в Киеве.
«Я не знаю, что будет „потом“. „Потом“ будет полномасштабная война. Если так, как все говорят, что завтра война, она будет полномасштабной. Зачем нам санкции „потом“? То есть речь идет о санкциях точно не для нашей страны. Это речь идет о сдерживании полномасштабной агрессии в сторону стран Европейского Союза, но это нельзя делать за счет нашего государства. Так нельзя — у нас 15 тыс погибли, а много стран мира обсуждают „санкции после“. Я считаю, что это нечестно», — добавил он.
При этом глава украинского государства подчеркнул, что «есть много государств, которые говорят о конкретных вещах, которые можно делать превентивно, чтобы не допускать вероятной эскалации со стороны России».
В то же время он отметил, что в качестве превентивной меры в отношении РФ может быть использован вопрос вступления Украины в НАТО. «Что такое НАТО — это что, война? Это санкции! Вы говорите, что нам нужно найти какие-то превентивные санкции — НАТО одна из таких санкций», — сказал Зеленский.
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