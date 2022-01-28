Депутата из «Слуги народа» задержали на взятке

Нардеп из фракции «Слуга народа» Сергей Кузьминых задержан при получении взятки.

Об этом сообщил в соцсетях близкий к Офису президента бывший журналист Сергей Лещенко.

«Детективы НАБУ задержали нардепа от Слуги народа Сергея Кузьминых, сообщают наши инсайдеры. Якобы предварительная квалификация — получение/вымогательство взятки. Речь идет якобы от откате 30 процентов (около двух 10 миллионов гривен) на закупке оборудования для больницы», — написал он.

НАБУ, в свою очередь, сообщает, что НАБУ, САП и прокуратура разоблачили действующего народного депутата Украины на «горячем», при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

По данным следствия, чиновник получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

До попадания в ВР Кузьминых был известным волонтерам и помогал военным.