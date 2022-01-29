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США с помощью санкций хотят ослабить промышленный потенциал России

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США с помощью санкций хотят ослабить промышленный потенциал России

Администрация президента США Джо Байдена намерена направить усилия на сокращение промышленного потенциала России путем санкций в случае агрессии против Украины, сообщил член Совет национальной безопасности США Питер Харрелл, передает Reuters.

«Мы не можем предусмотреть каждое действие, но намерение состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, со временем снизят промышленный потенциал России и производственные мощности, а не будут преследовать простых российских потребителей», — пояснил он.

По его словам, США готовы немедленно в случае вторжения в Украину применить «калечащие» финансовые санкции против крупнейших финансовых учреждений, а также экспортные ограничения, которые должны ослабить российскую промышленность «в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Цель финансовых мер — вызвать отток капитала, инфляцию, «заставить Центральный банк спасать банки... чтобы Путин почувствовал издержки сразу же», отметил Харрелл. Что касается секторальных ограничений, то представитель Совета национальной безопасности не назвал конкретные отрасли. Однако чиновники Белого дома упоминали авиацию, флот, робототехнику, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборону.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника администрации Джо Байдена сообщало, что Вашингтон обдумывает дополнительно ограничения на экспорт в Россию, в том числе смартфонов, частей машин и самолетов, как чрезвычайные меры. Чиновник пояснил, что администрация может применить инструменты, сходные с теми, что использовали в отношении китайского компании Huawei.

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Газета The New York Times писала, что Белый дом рассматривает технологические санкции, которые затронут «некоторые излюбленные Путиным отрасли, особенно аэрокосмическую и военную, которые являются основными источниками доходов для российского правительства». Издание утверждало, что в первую очередь ограничительные меры могут затронуть промышленность, в том числе оборонную, гражданскую авиацию, что «ударит по высокотехнологичным амбициям России, будь то искусственный интеллект или квантовые вычисления». Как писала газета, США рассматривают дополнительно ограничение экспорта любых потребительских товаров в Россию — от смартфонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, произведенных в США или имеющих американские детали.

США, отношения с Россией
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