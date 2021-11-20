США предупредили союзников о скором вторжении России в Украину

Разведка США предупредила европейских союзников, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России начать военные действия в Украине, со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

По словам собеседников издания, Россия еще не решила, что будет делать с войсками, которые собрала у границы Украины. Однако в разведке США серьезно относятся к угрозе вторжения и не считают, что это блеф, отметили источники.

В связи с этим США подталкивают европейские страны к сотрудничеству в разработке пакета экономических и военных мер для сдерживания Москвы, пишет NYT. В частности, на этой неделе Брюссель посетила глава Национальной разведки США Эврил Хэйнс, также Вашингтон поделился разведданными и с Украиной.

Представители США заявили союзникам, что российские власти разочарованы процессом мирного урегулирования, который Франция и Германия запустили в 2014 году после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе. Как утверждает ряд бывших американских чиновников, Москва, возможно, намерена обеспечить безопасный сухопутный коридор между непризнанными республиками Донбасса и Крымом.

С конца октября в СМИ стали появляться сообщения о том, что Россия наращивает военные силы на границе с Украиной. Об этом, в частности, писала The Washington Post. А газета Politico опубликовала спутниковые снимки. На них запечатлено скопление танков российских Вооруженных сил у города Ельня в Смоленской области, примерно в 250 км от границы с Украиной.