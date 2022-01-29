Войти
Путин недоволен реакцией США и НАТО на требования России
дружба народов
Путин недоволен реакцией США и НАТО на требования России
Зеленский позитивно оценил переговоры в Париже
мирный процесс
Зеленский позитивно оценил переговоры в Париже

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Politico написало об опасениях Зеленского о «сговоре» России и США

243
Politico написало об опасениях Зеленского о «сговоре» России и США

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что Вашингтон намеренно преувеличивает угрозу вторжения России на украинскую территорию, чтобы заключить с Москвой договоренности. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, близких к украинскому президенту.

По данным собеседников издания, Зеленский допускает, что возможная сделка Белого дома с Кремлем, в том числе, может предусматривать предоставление российской стороне большего контроля над Донбассом. Однако администрация Байдена не раз отрицала, что что-либо подобное обсуждается, добавило Politico.

Смена позиции президента Украины, по мнению источников, частично вызвана нарастающим раздражением действиями администрации Байдена.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники передал, что Зеленскому надоело повышенное внимание Вашингтона к российской угрозе, которое, по его мнению, лишь вызывает панику внутри Украины. Также украинский лидер считает ошибкой эвакуацию сотрудников посольств США и ряда других стран.

Помимо этого власти Украины недовольны тем, что США заявляют о готовящемся вторжении России как о неизбежном, указывает CNN.

Президент Украины несколько раз менял свою позицию по вопросу о вторжении России. В ноябре он говорил, что Украина полностью контролирует свои границы и готова к любой эскалации.

19 января Зеленский призвал не паниковать относительно возможного вторжения России. Однако, уже 20 января в интервью The Washington Post он допустил оккупацию Харькова, где живут «люди, у которых исторически сложились семейные связи с Россией».

Читайте также: В Украине за сутки более 37 тысяч новых случаев Сovid-19

Спустя несколько дней украинский лидер вновь призвал украинцев беречь мозг «от брехни» и не паниковать. Он назвал отъезд с Украины дипломатов ряда стран тонкой дипломатической игрой, которая не должна восприниматься населением как предвестник угрозы.

Накануне, 28 января, Зеленский вновь призвал осторожнее высказываться на тему возможной эскалации с Россией. «Ощущение из СМИ, что у нас война, у нас ходят войска по дорогам, у нас мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника», — отметил он.

США, Владимир Зеленский, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 29 января 2022
Пятница, 28 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016