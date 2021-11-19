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Представители США и Франции обеспокоены агрессивной позицией РФ в отношении Украины

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Представители США и Франции обеспокоены агрессивной позицией РФ в отношении Украины

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль и начальник Главного управления международных отношений и стратегии министерства обороны Франции Алис Гиттон разделили озабоченность политикой России в отношении Украины, сообщил Пентагон.

В ходе состоявшейся в режиме видеоконференции встречи они «разделили озабоченность по поводу региональных вызовов на периферии НАТО, а именно, все более агрессивной позиции России по отношению к Украине», говорится в распространенном Пентагоном сообщении.

В нем отмечается, что чиновники также «обсудили важность альянса НАТО и заявили о своей приверженности расширению сотрудничества НАТО-ЕС».

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Были затронуты и вопросы «двустороннего сотрудничества в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и в Сахеле», информировала пресс-служба Минобороны США.

США, Франция, отношения с Россией
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