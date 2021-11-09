Кулеба собирается послать в Вашингтоне послание России

При помощи заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США, которое состоится 10 ноября в Вашингтоне, Москве отправят четкое сообщение, что Украина не останется наедине с государством-агрессором, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Очень важно, что благодаря системной работе мы вышли на это важное событие именно сейчас, когда Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. В этих условиях мы отправим Москве четкий месседж: Украина и США едины. Украина не останется наедине с государством-агрессором. У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии. Это лучший способ сдерживания России от эскалации», — написал Кулеба на своей странице в Facebook во вторник.
Министр напомнил, что это будет уже третья полноценная встреча глав внешнеполитических ведомств Украины и США в этом году.
«Вообще, динамика контактов между президентами Украины и США и их командами в этом году беспрецедентна. В этот раз совместно с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном мы закрепим новый уровень стратегического партнерства с нашим союзником номер один в области безопасности — проведем заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США с участием расширенных делегаций обоих государств», — рассказал он.
Кулеба подчеркнул, что завтрашнее заседание воплощает договоренности, достигнутые на встрече президентов Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. После нее государственные машины в Киеве и Вашингтоне заработали на полную мощность, чтобы воплотить их в жизнь, добавил он.
«Комиссия стратегического партнерства является главным двигателем этого процесса. Работа этого двигателя — это конкретные результаты для безопасности и развития нашей страны. А безопасность и развитие страны в целом — это безопасность и благосостояние каждого гражданина. Так мы реализуем стратегию внешнеполитической деятельности на американском направлении. Готовность Соединенных Штатов к новому этапу стратегического партнерства свидетельствует о высоком уровне доверия между нашими странами», — указал глава МИД Украины.
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