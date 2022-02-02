Набсовет «Укрзализныци» выбрал своим главой иностранца

Наблюдательный совет АО «Укрзализныця» выбрал своим главой Гепарда Хафера.
«Начало работы нового Наблюдательного совета „Укрзализныци“ — важный этап реформы корпоративного управления. С самого начала наша команда заявляла о необходимости соблюдения принципов OECD, налаживания эффективной работы Правления и Наблюдательного совета... Уверен, что экспертиза каждого из членов Наблюдательного совета — в железнодорожной отрасли, сфере перевозок, финансах, реформах поможет нам наладить конструктивную работу и быстрее достичь поставленных целей», — написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Он также подчеркнул, что приоритетами президента, правительства и Мининфраструктуры в ж/д отрасли являются: трансформация пассажирских перевозок, масштабное обновление инфраструктуры в рамках «Большого строительства», а также налаживание процессов эффективных грузовых перевозок.
«За последние полгода Министерство и правительство заложили хорошую основу для развития УЗ — были повышены грузовые тарифы, отлажены прямые закупки электроэнергии у производителя, решена многолетняя проблема налогообложения земель, которыми пользуется УЗ, стартовала десятилетняя программа обновления украинского парка грузовых вагонов», — подчеркнул министр.
Как сообщалось, Кабмин утвердил победителей конкурса на должности членов набсовета «Укрзализныци». Ими стали: Анатолий Амелин, Александр Долл, Якуб Карновски, Гепард Хафер в качестве независимых членов, а также члены- представители государства: Сергей Москаленко, Давид Ломджарии и Сергей Лещенко.
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