«Укрзализныця» хочет уменьшить количество проводников в поездах

Компания «Укрзализныця» намерена провести эксперимент, в ходе которого в некоторых пассажирских поездах дальнего следования количество проводников будет уменьшено из расчета два проводника на два вагона. Об этом в компании сообщили в ответ на запрос ЦТС.
Как уточнили в УЗ, на данный момент на два вагона приходится три проводника.
Эксперимент по уменьшению количества данных сотрудников будет проведен на поездах с минимальным количеством остановок и максимальной скоростью.
«Проведение эксперимента запланировано в первом полугодии 2019 года. Он не предусматривает сокращения количества проводников. В ходе проведения эксперимента будут задействованы новые пассажирские вагоны или вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт», — говорится в сообщении УЗ.
Данный эксперимент направлен на уменьшение затрат «Укрзализныци» на обслуживание пассажиров. При этом в компании уверяют, что качество обслуживания не пострадает.
«Кроме того, в ходе эксперимента будет проведен анализ функций проводников с возможным последующим их пересмотром. Данный подход к обслуживанию пассажиров апробировали железные дороги других государств. В частности, Беларусь уже длительное время применяет нормы обслуживания два проводника на два вагона», — отметили в госкомпании.
Также в УЗ заявили, что параллельно с экспериментом в поездах будут использоваться новые технологии уборки и изменен подход к питанию пассажиров.
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