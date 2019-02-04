«Укрзализныця» получила все 30 локомотивов General Electric из первой партии

Акционерная компания «Укрзализныця» в рамках первого этапа рамочного соглашения, подписанного в феврале 2018 года с американской компанией General Electric, получила последние пять локомотивов General Electric, которые, как и предыдущие, отправятся на Крюковский вагоностроительный завод для окончательного укомплектования. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook председатель правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов. Таким образом, по его словам, компания получила всю первую партию американских локомотивов согласно подписанному контракту.

«Укрзализныця» получила все 30 законтрактованных локомотивов General Electric. Последние пять встречали в Черноморске в пятницу. Дальше — маршрут уже отработан. Сначала — на Крюковский вагоностроительный завод. Там на доукомплектовании находятся еще 10 американских локомотивов«, — написал Кравцов.

По его словам, ранее задействованные в перевозках американские локомотивы показывают себя крайне эффективно.

«В качестве примера — на 30% экономим топливо на участке Запорожье — Камыш-Заря — Волноваха. К тому же, машины старого парка за сутки проходят в среднем 360 км, а тепловозы GE — 540 км. И еще важная цифра: 15 новых локомотивов сегодня обеспечивают четверть тепловозной тяги по трем региональным филиалам, где они работают: Приднепровской, Донецкой и Одесской (железным дорогам — Ред.)», — отметил глава «Укрзализныци».

Напомним, что в феврале 2018 года «Укрзализныця» подписала с американской компанией General Electric рамочное соглашение о поставке «Укрзализныце» до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и «Укрэксимбанком» на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации производства в Украине 10%.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией «Укрзализныця» составляет 4,68 млн долл. за единицу.