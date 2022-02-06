Советник Байдена заявил о возможности аннексии Донбасса Россией

Россия может аннексировать украинский Донбасс, заявил советник президента США Джейк Салливан. Такое развитие событий он назвал среди возможных в ближайшей перспективе. По его мнению, Москва может организовать кибератаки против целей в Украине, а также полномасштабное вторжение в Украину.

«Действия России могут принимать различные формы, включая аннексию Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение в Украину», — заявил Джейк Салливан в интервью NBC и ABC.

Россия может вторгнуться нва Украину в течение нескольких дней или недель, заявил советник. Москва может аннексировать украинский Донбасс, организовать кибератаки или полномасштабное вторжение, сказал Салливан в серии телевизионных интервью. При этом советник по нацбезопасности считает, что еще можно выбрать дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины.

В то же время в интервью Fox News Салливан заявил, что «окно возможностей» еще открыто и Россия может не пойти на открытый конфликт, а попытаться решить вопросы дипломатическим путем. «Мы находимся в окне возможностей. В любой день Россия может предпринять военные действия против Украины, или это может произойти через пару недель, или Россия может выбрать дипломатический путь», — считает он.