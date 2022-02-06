Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам западных СМИ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина полностью готова к любому развитию событий и гражданам не следует верить апокалиптическим прогнозам.
«Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий», — написал Кулеба в твиттере в воскресенье.
Он уточнил, что сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. «Это враг должен бояться нас, а не мы его», — подытожил глава украинской дипломатии.
Ранее телеканал Fox news сообщил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли высказал мнение, что в случае вторжения РФ в Украину украинская столица может быть захвачена в течение 72 часов. По данным телеканала, такую информацию Милли якобы сообщил американским конгрессменам.
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