США готовятся эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве

Соединенные Штаты готовятся эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Associated Press (AP).
По его сведениям, Госдепартамент в субботу объявит о том, что всем сотрудникам дипмиссии необходимо покинуть Украину из опасений готовящегося Россией вторжения в нашу страну.
По словам источников агентства, небольшое число американских дипломатов могут быть оставлены в стране, однако будут перемещены на Запад к границе Украины с Польшей.
Ранее в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты идут на дальнейшее сокращение численности персонала своего посольства в Украине и призывают всех американцев немедленно покинуть нашу страну. "На данном этапе мы хотим выразиться предельно ясно: любой находящийся в Украине американец должен уехать как можно скорее - в течение ближайших 24-48 часов", - добавил он.
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