Байден запросил телефонный разговор с Путиным

Вечером 12 февраля по инициативе США состоится телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена, подтвердил пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — приводит его слова «РИА Новости».

О том, что в субботу состоятся телефонные переговоры двух лидеров, сообщил Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации.

«Россия предлагала созвониться в понедельник, мы в ответ предложили субботу, они согласились», — рассказал собеседник агентства.

Ранее разговор Путина и Байдена анонсировал советник последнего Джейк Салливан, не сообщив даты и других подробностей.

Последний раз президенты созванивались в конце декабря прошлого года. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. Байден предупредил Путина о возможных жестких санкций в случае вторжения в Украину, а тот отметил, что такие меры могут привести к разрыву отношений между Россией и США.

Ранее в пятницу советник Байдена Джейк Салливан заявил, что Россия может напасть на Украину в ближайшие дни — еще до конца Олимпийских игр в Пекине, которые завершаются 20 февраля.