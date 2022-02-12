Байден запросил телефонный разговор с Путиным

Вечером 12 февраля по инициативе США состоится телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена, подтвердил пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков.
«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», — приводит его слова «РИА Новости».
О том, что в субботу состоятся телефонные переговоры двух лидеров, сообщил Reuters со ссылкой на чиновника американской администрации.
«Россия предлагала созвониться в понедельник, мы в ответ предложили субботу, они согласились», — рассказал собеседник агентства.
Ранее разговор Путина и Байдена анонсировал советник последнего Джейк Салливан, не сообщив даты и других подробностей.
Последний раз президенты созванивались в конце декабря прошлого года. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. Байден предупредил Путина о возможных жестких санкций в случае вторжения в Украину, а тот отметил, что такие меры могут привести к разрыву отношений между Россией и США.
Ранее в пятницу советник Байдена Джейк Салливан заявил, что Россия может напасть на Украину в ближайшие дни — еще до конца Олимпийских игр в Пекине, которые завершаются 20 февраля.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016