ТОП-5 доставок для заказа свежих овощей

Свежие овощи ежедневно появляются в нашем рационе, как в сыром, так и в приготовленном виде. Вопрос их покупки становится особенно актуальным весной, когда уже хочется чего-то легкого и непринужденного, перейти с тяжелой и жирной пищи на свежие салаты. При этом даже на рынке не так просто выбрать и купить свежие качественные овощи, а про супермаркет и речи не идет – цена овощей, представленных на полках магазинов, и близко не соответствует их качеству. Поэтому был составлен рейтинг доставок свежих овощей, где всегда можно оформить заказ на продукты.

Turbo UA

Эта компания новичок на рынке, но бережное отношение к своей работе, наличие широкого ассортимента товаров и их высокое качество проложили ей дорогу в этот рейтинг. Все продукты рассортированы по категориям, в разделе овощей всегда широкий выбор товаров первой необходимости. Свежие томаты, огурцы, перец, грибы, зелень для салатов – выбор овощей на любой вкус и цвет. Быстрая доставка продуктов на дом от Turbo UA в скором времени будет доступна всем жителям Киева, а пока работает самовывоз из центров формирования заказов. Стоит отметить особую лояльность компании в плане цены своих услуг. Стоимость доставки заказов свыше 250 гривен – бесплатно, до этой суммы – 40 гривен на заказы до 12 кг.

Freshmart

Интересная доставка свежих овощей, в которой присутствуют совершенно необычные позиции. Например, можно заказать свежие артишоки или фиолетовый картофель, папайю или топинамбур – такой набор есть далеко не у каждой службы доставки, и именно этим Freshmart отличается от других. Конечно, цены на такие позиции тоже соответствующие, зато те киевляне, которые уже не знают, чем себя побаловать, точно останутся довольными.

Компания работает не только по Киеву, но и по всей Украине, доставляя продукты каждому желающему посредством услуг перевозчика Новая Почта. Но нас интересует именно адресная доставка по столице – ее цена 99 гривен и бесплатно при условии заказа от 1250 грн.

Fresh Bazar

Эта доставка свежих продуктов сможет порадовать большим борщевым набором и приятной ценовой политикой. Картофель тут стоит до 15 гривен за килограмм, лук репчатый – 21,9 за кг, белокочанная капуста – около 30 грн за килограмм. Согласитесь, в условиях заказа продуктов на дом, это действительно выгодные цены, компания не завышает стоимость базовых продуктов и позволяет купить все необходимое в одном месте.

Fresh Bazar предлагает услугу доставки продуктов питания по всему Киеву и даже в область, если сумма покупки превышает 750 грн. Расплатиться можно как наличными курьеру, так и картой. По городу доставка стоит 39 гривен – действительно привлекательная цена для тех, кто привык часто пользоваться услугами службы доставки.

Fruit Boutique

Эта служба доставки продуктов питания имеет в своем ассортименте эксклюзивные позиции в разделе овощей, только среди капусты представлены романеско, брокколи, савойская капуста, кольраби по довольно демократичной цене. Есть и другие полезные суперфуды, которые можно и нужно попробовать. Продукты со скидкой всегда выделяются из общего каталога, каждый покупатель может оставить отзыв о той или иной позиции, так формируется рейтинг продуктов.

Чтобы воспользоваться услугами доставки овощей от Fruit Boutique, достаточно добавить в корзину товары на сумму 300 гривен и дождаться подтверждения заказа оператором. Выходной у команды один – воскресенье, в любой другой день можно заказать доставку всего за 49 гривен. Но учтите, что доставка товара курьером по Киеву и Броварам осуществляется на следующий день после оформления заказа.

The Lavka

Доставка продуктов питания по европейской модели, следит за качеством своих продуктов и занимается популяризацией вкусной и здоровой пищи. Ребята самостоятельно делают фотографии и описания для сайта, бережно относятся к выбору поставщиков и предлагают качественные овощи по доступной цене. В каталоге все самое необходимое – картофель, перец, баклажаны, тыква, лук, капуста, огурцы и многое другое. Все продается по демократичной цене и доставляется с любовью. Учтите, что днями получения заказа являются ближайшие вторник, четверг и пятница, в другие дни компания занимается поиском продуктов и формированием очередных заказов на доставку. Стоимость доставки заказов 80 грн или бесплатно, если сумма заказа превышает 1500 гривен.

Каждая из вышеперечисленных служб доставки заслуживает внимания, можно посетить их сайты, изучить условия работы и ассортимент товаров, написать список свежих овощей, которые нужны вам прямо сейчас, и оформить заказ. Сотрудники службы доставки проверяют буквально каждый овощ, так как дорожат клиентами и своей репутацией, делают все возможное, чтобы продавать исключительно свежие, качественные и полезные продукты.