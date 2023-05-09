Держспецзв’язку: «Армія дронів» поповнилася новими ударними ротами БПЛА

Проект «Армія дронів» укомплектував ще 8 нових ударних рот БПЛА.

Про це повідомляє Держспецзв’язку, передає УНН.

«У межах проєкту «Армія дронів» Мінцифри, Держспецзв’язку та Генеральний штаб ЗСУ укомплектували вісім нових ударних рот БПЛА: наші захисники отримали пікапи, ударні коптери та fpv-дрони», - йдеться в повідомленні.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що зараз відбувається найбільш технологічна війна у світі, яка потребує ефективних дій.

«Створення ударних рот БПЛА – це безпрецедентний і своєчасний крок. Вдячний Генштабу ЗСУ та Міноборони за інноваційний підхід в ухваленні рішень. Три ударні роти БПЛА, які були сформовані раніше, вже показують потужні результати на фронті. Наше завдання – забезпечити й інших необхідними технологіями. Впевнений, вони допоможуть бійцям здобувати нові перемоги на фронті та зберігати життя наших захисників та захисниць», – зазначив Федоров.

Повідомляється, що усі безпілотники, передані восьми ударним ротам БПЛА, – українського виробництва та були придбані у межах платформи Президента Володимира Зеленського UNITED24 та за кошти державного бюджету.

«У межах Армії дронів ми вже придбали понад три тисячі комплексів БПЛА. Всього плануємо цього року 200 тисяч дронів. Завдання наших бійців – знищення ворога і звільнення рідної землі, а місія Армії дронів – зробити все, щоб максимально забезпечити захисників необхідними безпілотниками», – наголосив Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Щиголь.

В Держспецзв’язку нагадали, що у березні в складі ЗСУ вже створено перші три окремі роти ударних БПЛА. Вони засновуються майже у всіх бойових бригадах та керуватимуть безпілотною авіацією з новою доктриною застосування безпілотників, підходом до навчання та менеджменту. Підрозділи ударних БПЛА посилять вогневі та розвідувальні можливості піхоти на передових позиціях та допоможуть ще ефективніше долати ворога у гарячих точках.