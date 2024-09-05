Укрзалізниця пояснила закупівлю штор у пасажирські вагони за 7,5 тисяч гривень комплект

АТ "Укрзалізниця" пояснила закупівлю 940 наборів сонцезахисних штор для пасажирських вагонів на загальну суму близько 7 млн грн. Тендер викликав резонансу у суспільстві, адже вартість одного комплекту штор становить близько 7550 грн, що викликало неабияке здивування.

В "Укрзалізниці" наголошують, що у компанії багато пересторог та перевірок на різних етапах закупівель на Prozorro.

Тому цього разу додатково перевірили оголошену закупівлю сонцезахисних подвійних штор для вагонів.

"Як чітко вказано в детальній технічній специфікації, яка відкрита для всіх на Prozorro, Укрзалізниця планує закупити спеціальні вогнетривкі подвійні конструкції-ролети, а не звичайні тканеві штори. Такими шторами зі старих вагонів із дерев’яними рамами окремі телеграм-канали та ЗМІ ілюстрували повідомлення про закупівлю, і це, природно, викликало непорозуміння щодо цін", - пояснюють в УЗ.

В компанії уточнюють, що продукція, на яку оголошено тендер, має низку технічних вимог та особливостей.

Так, каркас ролет має бути спеціально виготовлений під конкретні розміри з алюмінієвого профілю, одна штора ролети розсіює світло, інша – виконана з непрозорого матеріалу. Штори ролети обов’язково повинні бути виготовлені з вогнетривкої тканини (відповідно до державних стандартів та вимог) та фіксуватися в заданому положенні, відповідати вимогам щодо витривалості тощо.

"Важливо, що вартість цієї продукції за результатами торгів вдалося знизити у порівнянні навіть з попередніми закупівлями цієї ж продукції (першої половини 2023 року) попри зростання цін на всі комплектуючі, енергоносії тощо, адже до тендеру долучилось 2 постачальники й кінцева ціна в ході торгів стала нижчою", - підкреслюють в УЗ.

Загалом компанія планує придбати 940 сонцезахисних ролет (782 широкі та 158 вузьких). Вони будуть встановлені у пасажирських вагонах, які проходять модернізацію та ремонт, щоб старі дерев’яні вікна з протягами йшли поступово в минуле.

В УЗ зазначають, що очікувана вартість закупівлі була сформована на основі надання комерційних пропозицій від постачальників та становила 7 010 100 грн. Тобто вартість широкої ролети – 7550 грн, а вузької – 7000 грн.

Переможець торгів погодився поставити всю продукцію за 6 916 100 грн, що менше ціни 2023 року.

"Окремо перевірено, що ціни закупівлі УЗ не вище, ніж вартість аналогічної продукції в комерційних закупівельників. Дослідили й ситуацію на ринку: наразі ролети для пасажирських вагонів постачають два українські виробники. Прагнемо збільшити конкурентність в цьому сегменті, долучити ще виробників, що дасть змогу й надалі знижувати вартість продукції", - додали в УЗ.

Після оприлюднення інформації про тендер виникли питання щодо відповідності ціни ринковим реаліям. Деякі аналітики зазначають, що на ринку вартість штор починається від 500 грн і може сягати 11 900 грн за найдорожчі варіанти. Це викликало певні дискусії щодо економічної обґрунтованості обраної ціни.

Наразі тендер завершено, і "Укрзалізниця" очікує на офіційне підтвердження щодо відхилення або визначення переможця. Остаточне рішення буде ухвалено найближчим часом.

Зауважимо, що за підсумками роботи “Укрзалізниці” у липні 2024 року вперше з початку року компанія отримала негативний фінансовий результат, попри покращення операційної ефективності порівняно з минулим роком.