Мінфін: У 2024 році до держбюджету надійшло близько 2,17 трлн грн

До держбюджету України за січень-вересень надійшло близько 2,17 трлн грн, з яких 1,54 трлн грн - до загального фонду. Касові видатки за цей період становили 2,97 трлн грн, з яких 2,34 трлн грн - з загального фонду. Таким чином, видатки із загального фонду держбюджету за 9 місяців перевищили доходи на 800,5 млрд грн. Про це повідомили у Міністерстві фінансів, пише УНН.

За даними Державної казначейської служби, за січень-вересень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 1 542,0 млрд гривень. Як повідомили у Мінфіні, важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 268,3 млрд гривень.

В цілому, за підсумками січня-вересня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2 167,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Водночас за січень-вересень 2024 року касові видатки державного бюджету становили 2 973,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – 2 342,5 млрд гривень.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-вересні 2024 року склали 393,0 млрд грн, з яких 46,7 млрд грн надійшло у вересні.

Зокрема, за даними казначейства, за вересень 2024 року до загального фонду держбюджету надійшло 122,9 млрд гривень, а до загального і спеціального фондів держбюджету - 231,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Статистику щодо дефіциту бюджету Мінфін не наводить.