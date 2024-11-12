Умєров: 100 тис. українців уже скористалися послугою онлайн-відстрочки в застосунку "Резерв+"

100 тис. українців уже скористалися послугою онлайн-відстрочки від початку запуску в мобільному застосунку "Резерв+", повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Це не просто цифра - це наш спільний успіх у напрямі прозорості, економії часу та скорочення обсягів бюрократії. Це правильні й потрібні кроки, які відповідають реальним запитам громадян", - написав він у фейсбуці.
Міністр нагадав, що на сьогодні онлайн-відстрочки доступні для студентів, аспірантів, докторантів, а також для людей з інвалідністю, які мають чинне пенсійне посвідчення.
"Уже незабаром послуга стане доступною в застосунку й для багатодітних батьків. Впроваджуючи цифрові рішення, ми будуємо зручну й прозору систему військового обліку для всіх", - додав Умєров.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023