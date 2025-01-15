Шмигаль: Під час засідання Української платформи донорів йшлося про покриття потреб бюджету України

Під час першого у 2025 році засідання керівного комітету Української платформи донорів йшлося про покриття потреб бюджету України на 2025 рік та про відновлення держави.
Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Відбулося перше в цьому році засідання керівного комітету Української платформи донорів. Щиро вдячний усім країнам та інституціям за життєво важливу для України допомогу. Ми повністю закрили потреби бюджету у 2024 році, які складали $41,6 млрд. Чітко розуміємо, як будемо покривати потреби на 2025 рік, які складають $39,3 млрд", - поінформував він.
Шмигаль зазначив, що одночасно з бюджетними питаннями у центрі уваги була сфера відновлення. За його словами, Україна активно впроваджує реформу управління публічними інвестиціями. Він нагадав, що у 2024 році розпочала роботу Стратегічна інвестиційна рада, яка затвердила Єдиний портфель публічних інвестицій — 787 проєктів, з яких 92 проєкти відібрали на цей рік.
Також Стратегічна інвестиційна рада затвердила пріоритетні напрями відновлення, за якими сформували інвестиційні пріоритети цього року. Серед них — соціальна сфера, де у фокусі відбудова житла, освіта і наука, охорона здоров’я, насамперед мова йде про укриття в школах, лікарнях тощо. Це соціальний захист і засоби існування для українців, зазначив прем’єр.
Йдеться і про відбудову інфраструктури, включно з енергетикою, зокрема про захист енергооб’єктів, транспорт, водопостачання і водовідведення.
Третім пріоритетом є наскрізні сектори як-от: розмінування, реагування на надзвичайні ситуації та цивільний захист, зокрема великі укриття за "фінською моделлю".
"Одним із наших пріоритетів залишається підтримка приватного сектору. Ми інвестуємо в розвиток МСБ. Розраховуємо на фінансову допомогу наших партнерів для посилення відповідних урядових програм", - сказав прем'єр.
За словами глави уряду, усі ці заходи дозволять створити безпечні умови, нові робочі місця та сприятимуть розвитку економіки, що також стане важливою передумовою для повернення українців.
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