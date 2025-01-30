Bloomberg: За весь 2024 рік дефіцит американської торгівлі товарами становив рекордні $1,2 трлн

Дефіцит американської зовнішньої торгівлі товарами в грудні 2024 року збільшився до $122,11 млрд, якщо порівнювати з переглянутими $103,5 млрд місяцем раніше.

Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на інформацію від Міністерства торгівлі США.

За весь 2024 рік дефіцит американської торгівлі товарами становив рекордні $1,2 трлн.

Журналісти звернули увагу, що це трохи вищий показник за попередній історичний максимум, який був у 2022 році.

Водночас імпорт товарів зріс на 3,9% у щомісячному порівнянні та становив $289,6 млрд.

За даними Міністерства торгівлі США, закупівлі промислових товарів підвищилися на 18,9%, споживчих товарів – на 3,1%, засобів виробництва – на 1,7%.

У грудні 2024 року розміри дефіциту та імпорту були другими за величиною за всю історію підрахунків.

У Міністерстві торгівлі США підрахували, що експорт товарів минулого місяця знизився на 4,5% – до $167,5 млрд.

Зокрема, скоротилися постачання промислових товарів – на 4,8%, споживчих – на 8,5%, засобів виробництва – на 2,6%.